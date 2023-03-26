Детальніше про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів юрист адвокатського об'єднання T&T Partners Владислав Юрчак. Як волонтеру виїхати за кордон – розповідаємо далі.

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Для виїзду волонтери повинні отримати спеціальний дозвіл

Тільки Міністерство Інфраструктури та військові адміністрації можуть ухвалювати рішення про дозвіл на перетин кордону водіїв та волонтерів. Виїзд погоджують лише за наявності відповідного обґрунтування, у якому будуть чітко визначені обсяги вантажів та кількість транспортних засобів, які необхідні для перевезення.

Його потрібно надати у вигляді листів. Їх можуть написати:

Військові,

працівники правоохоронних органів;

військові адміністрації;

медичні заклади;

відправники й адресати гуманітарної допомоги.

Зауважимо, що водії та волонтери, які мають необхідні документи й дозвіл на виїзд за кордон, мають право перебувати там упродовж 30 календарних днів з моменту першого перетину кордону. Втім, якщо мета виїзду змінюється або волонтери перевищують термін перебування за межами країни, дозвіл на виїзд скасовується упродовж 7 робочих днів з моменту встановлення фактів порушень.

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