Плюс-минус неделя после Пасхи: Буданов анонсировал приезд переговорщиков из США в Украину

Вскоре в Украину должны прибыть переговорщики из США. Американская делегация будет работать с украинской стороной в контексте продолжения мирных переговоров.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов во время интервью для "Укринформа" и Новини.Live.

Когда ждать американцев и почему важен их визит?

По словам главы ОП, переговорный процесс пока продолжается, он не заморожен и будет продолжаться.

Буданов сказал, что ожидается визит делегации США, который должен состояться "плюс-минус неделя после Пасхи". Ранее в интервью для Bloomberg, он отметил, что в состав переговорной команды американцев войдут Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. К ним может присоединиться и Линдси Грэм.

Мы надеемся и ждем приезда американской делегации... Надеемся на лучшее,

– высказался генерал.

Ранее переговорщики неоднократно посещали Москву, где встречались с Путиным. В то же время их приезд в Украину станет первым. При этом политолог Николай Давидюк считает, что такой визит может создать дополнительные вызовы для Киева.

Кроме того, Буданов ответил утвердительно на вопрос журналистки о том, есть ли сейчас контакты с российской стороной. Он не вдавался в подробности, впрочем, отметил, что в ближайшее время может произойти обмен пленными. Хотя пока никаких обменов не анонсировано, по словам генерала, возвращение украинских военных домой возможно за день до или за день после Пасхи.

