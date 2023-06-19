Об этом 24 Каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он предположил, что встреча лидеров США и Китая состоится в ближайшие месяцы.
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Цель визита Блинкена
В последний раз президент США и лидер Китая встречались в ноябре 2022 года накануне Саммита на Бали. За это время произошло много событий, которые следует обсудить. В частности, Китай создал так называемый "мирный план" относительно окончания войны в Украине.
Однако главный камень преткновения – это вопросы Тайваня. Вашингтон хотел разделить вопросы Тайваня и войны в Украине, но Пекин пытается их увязать.
Вы (США – 24 Канал) будьте любезны прекратите военную помощь Тайваню и ряд других вещей, а мы (Китай – 24 Канал) повлияем на Москву относительно того, чтобы побудить ее к прекращению войны в Украине,
– отметил российский правозащитник.
США верят, что Китай ведет свою игру. По мнению Фэйгина, Вашингтон сейчас не готов брать какие-либо обязательства по прекращению поддержки Тайваня, но компромиссы возможны.
"Я думаю, что вопрос войны между Вашингтоном и Пекином не стоит, ведь для этого нет существенных предпосылок и нет готовности Китая вступать в такой конфликт", – сказал Фейгин.
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Влияние Китая на Россию
Пока нет уверенности в том, что Пекин имеет рычаг, чтобы прямо указать Москве о необходимости прекращения войны на условиях, не подходящих России.
Есть много факторов, которые Пекин не контролирует,
– подытожил российский правозащитник.
С одной стороны, Китай поддерживает Путина и хочет, чтобы он оставался у власти, а с другой – продолжение войны опасно для путинского режима.
Как Китай влияет на российско-украинскую войну
- Китай официально отмечает свой нейтралитет относительно войны в Украине. В то же время Китай продолжает активно поставлять Ирану детали для производства дронов-камикадзе.
- Пекин откровенно обвинил Запад в разжигании новой холодной войны и нападении России на Украину. И это на фоне провокаций в Тайванском проливе, где китайский военный корабль пересек перед американским эсминцем чувствительную водную артерию.
- В ходе визита в Китай Блинкен будет обсуждать вопросы, связанные с войной России против Украины, в том числе так называемые "мирные предложения" Пекина.