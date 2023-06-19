Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він припустив, що зустріч лідерів США й Китаю відбудеться найближчими місяцями.

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Мета візиту Блінкена

Крайній раз президент США та лідер Китаю зустрічалися у листопаді 2022 року напередодні Саміту на Балі. За цей час відбулося багато подій, які варто обговорити. Зокрема, Китай створив так званий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні.

Зверніть увагу! 24 лютого 2023 року МЗС Китаю опублікувало "мирні" пропозиції щодо врегулювання війни. Вони містять 12 пунктів, у яких прописані тільки загальні фрази та заклики до переговорів.

Однак головний камінь спотикання – це питання Тайваню. Вашингтон хотів розділити питання Тайваню й війни в Україні, але Пекін намагається їх пов'язати.

Ви (США – 24 Канал) будьте люб'язні припиніть військову допомогу Тайваню й низку інших речей, а ми (Китай – 24 Канал) вплинемо на Москву щодо того, щоб спонукати її до припинення війни в Україні,

– зазначив російський правозахисник.

США вірять, що Китай веде свою гру. На думку Фейгіна, Вашингтон зараз не готовий брати якісь зобов'язання щодо припинення підтримки Тайваню, але компроміси можливі.

"Я думаю, що питання війни між Вашингтоном й Пекіном не стоїть, адже для цього немає суттєвих передумов й немає готовності Китаю вступати в такий конфлікт", – сказав Фейгін.

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Вплив Китаю на Росію

Наразі немає впевненості у тому, що Пекін має важіль, щоб прямо вказати Москві про необхідність припинення війни на умовах, які не підходять Росії.

Є багато факторів, які Пекін не контролює,

– підсумував російський правозахисник.

З одного боку Китай підтримує Путіна й хоче, щоб він залишався при владі, а з іншого – продовження війни небезпечне для путінського режиму.

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