Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він додав, що росіяни повністю підтримують засади китайського "плану".

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На думку Харитонова, Китай продовжуватиме поширювати так званий "мирний план" від Сі Цзіньпіна, попри те, що його не визнає Україна.

Китай нав'язує свої наративи світу

Ймовірно, місія Китаю не така, щоб переконати Україну слідувати цьому плану, а нав'язати його так званому Глобальному Півдню.

Зверніть увагу! Глобальний Південь – країни з низьким або середнім доходом в Азії, Африці, Латинській Америці та Карибському басейні.

"Ми бачили низку серйозних форумів в Азії, де було чути країни, які взагалі хотіли б мовчати щодо війни в Україні. Наприклад, Камбоджа, Лаос, Таїланд, Індонезія, Малайзія. Вони постійно транслюють наративи саме "мирного плану Китаю", – сказав Харитонов.

На розширення китайського плану з'явилися "мирні плани" від Міноборони Індонезії та ПАР.

Важливо! Країни Африки також вирішили приміряти на себе роль миротворців. Для цього лідери африканських країн відвідали Україну, після чого поїхали до Росії.

"Для нас це проблема і з цим треба боротися", – наголосив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Що відомо про "мирний план" Китаю