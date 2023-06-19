Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он добавил, что россияне полностью поддерживают основы китайского "плана".
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По мнению Харитонова, Китай будет продолжать распространять так называемый "мирный план" от Си Цзиньпина, несмотря на то, что его не признает Украина.
Китай навязывает свои нарративы миру
Вероятно, миссия Китая не такова, чтобы убедить Украину следовать этому плану, а навязать его так называемому Глобальному Югу.
"Мы видели ряд серьезных форумов в Азии, где было слышно страны, которые вообще хотели бы молчать о войне в Украине. Например, Камбоджа, Лаос, Таиланд, Индонезия, Малайзия. Они постоянно транслируют нарративы именно "мирного плана Китая", – сказал Харитонов.
На расширение китайского плана появились "мирные планы" от Минобороны Индонезии и ЮАР.
"Для нас это проблема и с этим нужно бороться ", – подчеркнул президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".
Что известно о "мирном плане" Китая
- В годовщину полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 24 февраля 2023 года, МИД Китая опубликовал "мирные" предложения по урегулированию войны. Они содержат 12 пунктов, в которых прописаны только общие фразы и призывы к переговорам.
- Соединенные Штаты признали неприемлемым "мирный план" Китая по отношению к Украине. Вашингтон опасается, что уставший от войны мир может поддержать эту китайскую инициативу.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в китайском мирном плане есть пункты, с которыми можно работать. Зеленский сказал также, что частично с ним согласен.