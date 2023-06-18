Также недавно Пекин посетил лидер Палестины, и, вероятно, Китай может работать над урегулированием палестино-израильского конфликта. Эксперт-международник Богдан Ференс отметил, что в таких поступках Китай повторяет путь, которым раньше двигалась Россия. Об этом он рассказал 24 Каналу.
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Будет усиливать региональное влияние
Активизация Пекина по поводу разрешения сложных конфликтов в регионах, на которые ранее он не оказывал серьезного влияния, связана с его геополитическими амбициями. А также с возможностями, которые кое-где начинают создаваться.
Если вспомнить Россию, то она начала вмешиваться в те конфликты, которые всем казались далекими географически и которые не относились к сфере интересов страны-агрессора. К примеру, на Ближнем Востоке, в Сирии. И эти амбиции в геополитическом измерении Москва пытается реализовывать,
– напомнил эксперт-международник.
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А сейчас Китай частично движется по тому же пути, что и когда-то Россия. И не исключено, что его большая активизация будет сосредоточена на направлении предложения как минимум альтернативных подходов Соединенным Штатам в урегулировании тех или иных вопросов.
"И вокруг этого процесса, без достижения сущности и результата, Китай будет выстраивать ситуативные антизападные коалиции. А также Пекин будет усиливать свое региональное влияние и распространять свой интерес. Такую стратегию имеет Китай", – подчеркнул Богдан Ференс.
"Мирный план" Китая по урегулированию войны России против УкраиныВ годовщину начала полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину Китай обнародовал свой "мирный план". Он состоит из 12 пунктов, среди которых: уважение суверенитета всех стран; отказ от менталитета "холодной войны"; прекращение боевых действий; возобновление мирных переговоров и т.д.
Новая страница в отношениях США и Китая
- Глава Госдепа США Энтони Блинкен прибыл 18 июня в Китай. Напомним, это первый визит высокопоставленного американского дипломата в Пекин за последние 5 лет.
- Блинкен должен был посетить КНР еще в феврале, но из-за появления в небе над Соединенными Штатами китайского шара-шпиона, отменил визит. После этого отношения между Пекином и Вашингтоном обострились.
- Завтра Блинкен должен встретиться с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, главным китайским дипломатом Ваном И и предположительно главой КНР Си Цзиньпином.
- В то же время президент США Джозеф Байден заявил, что готов встретиться с Си Цзиньпином. Встреча может состояться в течение следующих нескольких месяцев.
- Байден отметил, что Си Цзиньпин, возможно, не был проинформирован о воздушном шаре-шпионе, летавшем в небе в США. Президент Соединенных Штатов подчеркнул, что ситуация с шаром "была больше неудобной, чем умышленной".