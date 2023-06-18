Також нещодавно Пекін відвідав лідер Палестини, і ймовірно Китай може працювати над врегулюванням палестинсько-ізраїльського конфлікту. Експерт-міжнародник Богдан Ференс зауважив, що у таких вчинках Китай повторює шлях, яким раніше рухалась Росія. Про це він розповів 24 Каналу.
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Посилюватиме регіональний вплив
Активізація Пекіна з приводу вирішення складних конфліктів в регіонах, в яких раніше він не мав серйозного впливу, пов'язана з його геополітичними амбіціями. А також з можливостями, які подекуди починають створюватись.
Якщо згадати Росію, то вона також втручалась у ті конфлікти, які всім здавалися далекими географічно від неї і які не належали до сфери інтересів країни-агресорки. Наприклад, на Близькому Сході, в Сирії. І ці амбіції у геополітичному вимірі Москва намагається реалізовувати,
– нагадав експерт-міжнародник.
Навіщо Китай просуває "мирні ініціативи" у конфліктах в різних регіонах: дивіться відео
А зараз Китай частково рухається тим самим шляхом, що й колись Росія. І не виключено, що його більша активізація буде зосереджена на пропонуванні щонайменше альтернативних підходів Сполученим Штатам у врегулюванні тих чи інших питань.
"І довкола цього процесу, без досягнення суті та результату, Китай буде вибудовувати ситуативні антизахідні коаліції. А також Пекін буде посилювати свій регіональний вплив і поширювати свій інтерес. Таку стратегію має Китай", – підкреслив Богдан Ференс.
"Мирний план" Китаю, щодо врегулювання війни Росії проти УкраїниУ річницю початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки в Україну, Китай оприлюднив свій "мирний план". Він складається з 12 пунктів, серед яких зокрема: повага до суверенітету всіх країн; відмова від менталітету "холодної війни"; припинення бойових дій; відновлення мирних переговорів тощо.
Нова сторінка у відносинах США та Китаю
- Голова Держдепу США Ентоні Блінкен прибув 18 червня до Китаю. Нагадаємо, це перший візит високопоставленого американського дипломата до Пекіну за останні 5 років.
- Блінкен мав відвідати КНР ще у лютому, але через появу в небі над Сполученими Штатами китайського кулі-шпигуна, скасував візит. Після цього стосунки між Пекіном та Вашингтоном загострились.
- Завтра Блінкен має зустрітися з міністром закордонних справ Китаю Цинь Ганом, головним китайським дипломатом Ваном Ї та ймовірно главою КНР Сі Цзіньпіном.
- Водночас президент США Джозеф Байден заявив, що готовий зустрітись з Сі Цзіньпіном. Зустріч може відбутися протягом кількох наступних місяців.
- Байден зауважив, що Сі Цзіньпін можливо не був поінформований щодо повітряного кулі-шпигуна, що літав в небі у США. Президент Сполучених Штатів наголосив, що ситуація з кулею "була більше незручною, ніж навмисною".