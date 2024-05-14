Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это произошло в рамках двухдневного визита в Украину, чтобы поддержать моральный дух правительства в Киеве и помочь направить доставку недавно одобренной помощи США для помощи противостоять жестокому российскому наступлению.

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Часть помощи уже поступила

В начале встречи Блинкен заверил Зеленского в том, что поддержка США продолжится. Он также отметил, что Украина переживает "сложное время", но отметил, что часть военной помощи США уже поступила, а часть еще впереди.

И это будет иметь реальное влияние на текущую российскую агрессию на поле боя,

– сказал Блинкен.

Наш президент поблагодарил Блинкена за поддержку и отметил, что Украина остро нуждается в дополнительной противовоздушной обороне, в частности вокруг Харькова.

Украина переживает сложный момент из-за того, что российские войска начали наступление на Харьковщине и продолжают движение на востоке.

Блинкен не посещал Украину с сентября из-за начала боевых действий в Газе. Хотя до этого государственный секретарь США обещал посещать наше государство регулярно.

Ожидается, что во время пребывания в Киеве Блинкен также встретится с премьер-министром Украины и другими высокопоставленными чиновниками.

Какова цель визита

Целью визита Блинкена будет обсудить, как дополнительная помощь будет осуществляться таким образом, чтобы помочь укрепить нашу оборону и дать возможность вернуть инициативу на поле боя.

Начало наступления россиян на Харьковщине позволило открыть новый фронт на третьем году войны, поэтому Украина вынуждена направить подкрепление в регион на выходных.

Это может поставить под угрозу другие участки украинского фронта, особенно и без того напряженные силы на востоке Донбасса. Захватив преимущество на поле боя, Москва, похоже, удваивает усилия до прибытия помощи от США, которая, вероятно, поможет Украине укрепить сопротивление. Высокопоставленный чиновник США сказал, что часть новой помощи от США уже поступает на линию фронта.

Украина, вероятно, сможет сдержать россиян и не допустить их в Харьков, но столкнется с серьезным вызовом на многих участках фронта.

Нехватка оружия на фронте

Чтобы помочь сдержать наступление, США поспешили с обычными артиллерийскими снарядами, перехватчиками и ATACMS.

Украина давно просит о высокоточной артиллерии большой дальности, чтобы разбить материально-техническое обеспечение российских войск и атаковать силы до того, как они смогут достичь линии фронта.

Но официальные лица США считают, что нехватка оружия на линии фронта является лишь частью проблемы, поскольку Украина также сталкивается с российской армией, которая демонстрирует признаки инноваций и возрождения.

В начале этого года официальные лица США начали говорить, что Россия с помощью Китая, Ирана и Северной Кореи восстановила свою армию гораздо быстрее, чем ожидалось. Кроме этого, теперь она больше, чем была до начала ее вторжения в 2022 году, и даже лучше приспособлена к боевым действиям в Украине.

Несмотря на беспрецедентные санкции со стороны США и их союзников, Москва расширила военное производство и смогла организовать обходные пути для высокотехнологичных компонентов для своего оружия.

Ожидается, что во время пребывания в Украине Блинкен выступит с докладом к своей речи в Финляндии и расскажет о собственных усилиях Украины по обновлению своей оборонной промышленности.