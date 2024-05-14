Державний секретар Ентоні Блінкен зустрівся у Києві із президентом України Володимиром Зеленським. Це сталося у рамках дводенного візиту до України, щоб підтримати моральний дух уряду в Києві та допомогти спрямувати доставку нещодавно схваленої допомоги США для допомоги протистояти жорстокому російському наступу.

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Частина допомоги вже надійшла

На початку зустрічі Блінкен запевнив Зеленського у тому, що підтримка США продовжиться. Він також зазначив, що Україна переживає "складний час", але наголосив, що частина військової допомоги США вже надійшла, а частина ще попереду.

І це матиме реальний вплив на поточну російську агресію на полі бою,

– сказав Блінкен.

Наш президент подякував Блінкену за підтримку та зазначив, що Україна гостро потребує додаткової протиповітряної оборони, зокрема навколо Харкова.

Україна переживає складний момент через те, що російські війська почали наступ на Харківщині та продовжують рух на сході.

Блінкен не відвідував Україну з вересня через початок бойових дій у Газі. Хоча до цього державний секретар США обіцяв відвідувати нашу державу регулярно.

Очікується, що під час перебування в Києві Блінкен також зустрінеться з прем'єр-міністром України та іншими високопосадовцями.

Яка мета візиту

Метою візиту Блінкена буде обговорити, як додаткова допомога буде здійснюватися таким чином, щоб допомогти зміцнити нашу оборону та дати змогу повернути ініціативу на полі бою.

Початок наступу росіян на Харківщині дозволив відкрити новий фронт на третьому році війни, тому Україна змушена спрямувати підкріплення в регіон на вихідних.

Це може поставити під загрозу інші ділянки українського фронту, особливо і без того напружені сили на сході Донбасу. Захопивши перевагу на полі бою, Москва, схоже, подвоює зусилля до прибуття допомоги від США, яка, ймовірно, допоможе Україні зміцнити опір. Високопоставлений чиновник США сказав, що частина нової допомоги від США вже надходить на лінію фронту.

Україна, ймовірно, зможе стримати росіян та не допустити їх до Харкова, але зіштовхнеться з серйозним викликом на багатьох ділянках фронту.

Нестача зброї на фронті

Щоб допомогти стримати наступ, США поспішили зі звичайними артилерійськими снарядами, перехоплювачами та ATACMS.

Україна давно просить про високоточну артилерію великої дальності, щоб розбити матеріально-технічне забезпечення російських військ і атакувати сили до того, як вони зможуть досягти лінії фронту.

Але офіційні особи США вважають, що нестача зброї на лінії фронту є лише частиною проблеми, оскільки Україна також стикається з російською армією, яка демонструє ознаки інновацій та відродження.

На початку цього року офіційні особи США почали говорити, що Росія за допомогою Китаю, Ірану та Північної Кореї відновила свою армію набагато швидше, ніж очікувалося. Крім цього, тепер вона більша, ніж була до початку її вторгнення у 2022 році, і навіть краще пристосована до бойових дій в Україні.

Попри безпрецедентні санкції з боку США та їхніх союзників, Москва розширила військове виробництво та змогла організувати обхідні шляхи для високотехнологічних компонентів для своєї зброї.

Очікується, що під час перебування в Україні Блінкен виступить із доповіддю до своєї промови у Фінляндії та розповість про власні зусилля України щодо оновлення своєї оборонної промисловості.