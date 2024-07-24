Политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун сказал 24 Каналу, что сигналы от Китая всегда противоречивы и неоднозначны, так же как и предложения Пекина по миру в Украине. Однако для нашей страны это важный момент для того, чтобы показать способность закончить войну дипломатическим путем.

Важно Переговоры о мире или пекинская ловушка: для чего Кулеба поехал в Китай и какими будут последствия

Не откликнуться не мог

Китайская политика и дипломатия характеризуется выжиданием, когда для того, чтобы достичь какой-то стратегической цели, можно подождать десятилетия, чтобы она реализовалась.

Интересно выбранное время для этой встречи. Например, почти весь 2023 год Китай пережидал и наблюдал за тем, как развивается динамика на поле боя. Сейчас ситуация на фронте меняется, и, к сожалению, не всегда в лучшую сторону для Украины. Также есть проблемы с поставками военной помощи от партнеров,

– отметил политолог.

В то же время в США проходит активная фаза избирательной кампании. Кандидат в президенты от республиканцев не очень радует китайское политическое руководство. А за номинацию кандидата от демократической партии продолжается борьба. Именно в этот промежуточный этап политической жизни в Соединенных Штатах активизировались китайцы.

Украина, к сожалению, сейчас находится не в том состоянии, когда может задавать время и место встречи с китайскими дипломатами. Поэтому когда от них поступило приглашение, Украина не могла от него отказаться,

– объяснил он.

В условиях, когда Китай является одним из ключевых игроков международной политики, не встретиться с министром иностранных дел страны и другими должностными лицами на их территории было бы огромной ошибкой. Поэтому, как отметил Джигун, Кулеба откликнулся на этот запрос.

Для Украины эта встреча является важной, ведь есть возможность найти компромиссы или другие варианты мирного урегулирования, чем те, которые навязывает сегодня Россия, а наша страна считает их "красными линиями", что нельзя пересекать.

"Это и даст понимание китайской стороне, как дальше двигаться в этом кейсе, стоит ли активизироваться сейчас и давить на Россию. А возможно они осознают, что предпосылок для того, чтобы Китаю выйти победителем из этой войны и поставить подпись под "мирным соглашением" нет, поэтому стоит от этого отказаться на время", – подчеркнул Максим Джигун.