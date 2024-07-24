Політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун сказав 24 Каналу, що сигнали від Китаю завжди суперечливі та неоднозначні, так само як і пропозиції Пекіну щодо миру в Україні. Втім для нашої країни це важливий момент для того, щоб показати здатність Києва закінчити війну дипломатичним шляхом.

Важливо Переговори про мир чи пекінська пастка: для чого Кулеба поїхав у Китай і якими будуть наслідки

Не відгукнутися не міг

Китайська політика і дипломатія характеризується вичікуванням, коли задля того, щоб досягти якоїсь стратегічної цілі, можна почекати десятиліття, аби вона реалізувалася.

Цікаво обраний час для цієї зустрічі. Наприклад, майже весь 2023 рік Китай перечікував та спостерігав за тим, як розвивається динаміка на полі бою. Зараз ситуація на фронті змінюється, і, на жаль, не завжди в кращу сторону для України. Також є проблеми з постачанням військової допомоги від партнерів,

– зауважив політолог.

Водночас в США проходить активна фаза виборчої кампанії. Кандидат в президенти від республіканців не дуже тішить китайське політичне керівництво. А за номінацію кандидата від демократичної партії триває боротьба. Саме в цей проміжний етап політичного життя в Сполучених Штатах активізувались китайці.

Україна, на жаль, зараз перебуває не в тому стані, коли може задавати час та місце зустрічі з китайськими дипломатами. Тому коли від них надійшло запрошення, Україна не могла від нього відмовитись,

– пояснив він.

В умовах, коли Китай є одним із ключових гравців міжнародної політики, не зустрітися із міністром закордонних справ країни та іншими посадовцями на їхній території було б величезною помилкою. Тому, як зазначив Джигун, Кулеба відгукнувся на цей запит.

Для України ця зустріч є важливою, адже маємо можливість знайти компроміси або інші варіанти мирного врегулювання, аніж ті, які нав'язує сьогодні Росія, а наша країна вважає їх "червоними лініями", що не можна перетинати.

"Це і надасть розуміння китайській стороні, як далі рухатися у цьому кейсі, чи варто активізуватися зараз і тиснути на Росію. А можливо вони усвідомлять, що наразі передумов для того, щоб Китаю вийти переможцем з цієї війни та поставити підпис під "мирною угодою" немає, тому варто від цього відмовитися на певний час", – підкреслив Максим Джигун.