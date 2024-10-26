Кислица объяснил, имел ли право генсек ООН Гутерреш взаимодействовать с Путиным

Генсек ООН Антониу Гутерреш посетил саммит БРИКС, где встретился с Путиным, который имеет ордер МУС на арест. Но подобное взаимодействие чиновника такого уровня с преступником возможно лишь в исключительных случаях.

Кроме того, в таком случае секретариат ООН обязан информировать Международный конституционный суд. Об этом в интервью Укринформу рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

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Кислица высказался о присутствии Гутерреша на саммите БРИКС

Кислица напомнил, что более двадцати лет назад ООН заключила соглашение об отношениях с МУС. Согласно указанным общими обязательствами, в 2013 году генсек ООН издал руководящие указания, которые регулируют любую потенциальную встречу между представителем секретариата ООН и лицом, в отношении которого выдан ордер на арест МУС.

В документе указано, что может произойти так, что лица, в отношении которых МУС выдал ордер на арест, пытаться встретиться с официальными лицами ООН для того, чтобы продемонстрировать свое пренебрежение к МУС и попытаться подорвать его авторитет. Но ООН должна воздерживаться от того, что может препятствовать деятельности МУС.

Как видим, именно так повел себя Путин, когда прислал приглашение генеральному секретарю ООН осуществить визит в Россию для участия в саммите БРИКС,

– заявил украинский дипломат.

По его словам, соответствии с указаниями, не должно быть никаких встреч между должностными лицами ООН и лицами, в отношении которых МУС выдал ордер на арест. В частности, следует избегать даже обычных визитов вежливости к ним. То же касается приемов, фотосессий, участия в торжествах по случаю национальных праздников и тому подобное.

Однако генсек организации и его заместители могут вступать в прямой контакт с таким лицом только "с целью решения фундаментальных вопросов", влияющих на способность ООН и ее различных подразделений, программ и фондов осуществлять свой мандат в соответствующей стране, в том числе по жизненно важным вопросам безопасности.

Поэтому взаимодействовать непосредственно с лицом, в отношении которого МУС выдал ордер на арест, можно только в необходимом объеме. "Ни Совет Безопасности, ни Генеральная Ассамблея не давали поручений генсеку ООН взаимодействовать с БРИКС, а тем более принимать приглашения от лица, в отношении которого МУС выдал ордер на арест", – отметил Кислица.

Даже в случае исключительных обстоятельств, когда контакт необходим, по возможности стоит попробовать вступить в контакт с представителями той группы или стороны, которые не являются субъектами выданного МУС ордера на арест. Поэтому сейчас ожидают объяснения относительно того, какие "фундаментальные вопросы" надо было решить во время саммита БРИКС.

Согласно установленной процедуре, офис правовых вопросов ООН должен был заранее проинформировать письмом прокурора МУС и председателя Ассамблеи государств-участников Римского статута о намерении встречи с лицом, в отношении которого выдан ордер на арест, и разъяснить причины, почему считается, что такая встреча необходима. Будет интересно увидеть это письмо,

– резюмировал Кислица.