Поиск мирных решений, – политолог сказал, чего хочет достичь Эрдоган и Гутерриш во Львове

Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава Турции Реджеп Эрдоган прибудут во Львов. В рамках визита, запланированного на 18 августа, они должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Цель политиков – поиск мирных договоренностей. Однако надеяться на какие-то прорывы не приходится. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк.

Достойно внимания Генсек ООН едет во Львов, чтобы встретиться с Зеленским и Эрдоганом, – СМИ

По его словам, это средняя встреча поиска мирных договоренностей, где Гутерриш и Эрдоган выступают посредниками глобального и регионального уровня. Они должны помочь найти определенные решения, касающиеся либо мирных договоренностей, либо прекращения огня или облегчения жизни людей на оккупированных территориях. Ведь россияне, берущие в плен ЗАЭС, точно не думают об этих людях. Для оккупантов нужно нарисовать хотя бы какие-то красные линии.

Мне кажется, что ни Эрдоган, ни Гутерриш не ставят эти красные линии. Максимум, что они могут – это ласкать путина, рассказывать ему, что готовы его услышать. Но точно не готовы ему жестко сказать: "Те вещи, которые ты сейчас делаешь, угрожают мировой безопасности и ни к чему хорошему не приведут".

Гутерришу и Эрдогану нужно задать несколько вопросов

По убеждению Давидюка, Гутерришу нужно напомнить, что россия до сих пор находится в ООН, несмотря на то, что она занимается ядерным шантажом. "Как вы можете держать террориста под боком? Почему вы ее до сих пор не выгнали ?"

Кроме этого, украинские журналисты должны задать вопрос турецкому лидеру: "Как случилось, что Турция, которая была нейтральной и мирно настроенной, стала крупнейшей страной по обходу санкций россией?" Страна сделала все для того, чтобы помочь россии обворовывать мир – вместе с Индией и Казахстаном.

Прорывов не будет

Безусловно, встреча состоится и важна. Зеленский, как подчеркнул политолог, будет навязывать свою повестку и продвигать свои идеи, ведь мы на своей территории. Но, к сожалению, о каких-то конкретных прорывах речь не идет.

Наша цель – вернуть Крым, Донбасс, Херсон, Луганск. Ни Эрдоган, ни Гутерриш этого в своих риториках не произносили. Если они приедут "укатывать" нашего президента: "ты здесь подпиши, а мы тебе гарантируем" – мы знаем, чего стоят их гарантии. Ноль,

– сказал Давидюк.

Он добавил, что в Украине 8 лет была линия разграничения в Донбассе, сегодня она расширилась на Запорожскую и Херсонскую области. У нас была оккупирована Черниговская, Сумская и Киевская области.

ЗАЭС – вопрос №1

Пока очень важно обсудить вопросы Запорожской АЭС, ведь от этого может пострадать миллиарды людей. Однако Давыдюк считает, что конкретных успехов ждать не стоит. Правда, можно рассчитывать на помощь в подготовке к отопительному сезону и зонам безопасности.

Ничего другого они предложить не смогут. Если они думают, что они на нас нажмут, и мы поддадимся и забудем свои территории, своих людей, братьев и сестер – такого точно не будет,

– подытожил политолог.

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