Визит к Зеленскому: поездом Укрзализныци теперь еще и воспользовались американские сенаторы

В УЗ также поблагодарили союзников за непрерывную поддержку.



На поезде Укрзализныци воспользовались и американские сенаторы / Фото из фейсбука Укрзализныци

Поезд, которым путешествуют иностранные лидеры: коротко

Вагон-салон, в котором сейчас путешествуют иностранные лидеры, был создан в 2014 году для доставки vip-туристов в Крым. Его успели использовать по назначению всего 2 или 3 раза до того, как Россия захватила полуостров.

В части столовой есть большой видеомонитор. Рядом находится мягкое купе, где могут разместиться 4 человека. Обычно там спят охранники или няни. Кроме того, в вагоне есть спальня с двуспальной кроватью размера king-size. Рядом с ней – большая ванная комната с туалетом и душем. В спальне есть халаты, тапочки и чистые полотенца.

Первыми иностранными лидерами, которые ехали в VIP-вагоне в Киев, были:

премьер-министр Словении Янез Янша,

премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий,

вице-премьер Польши Ярослав Качиньский,

премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Позже этим поездом в Киев прибыл премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Во время путешествия он записал видео, в котором назвал железнодорожников "железными людьми", обеспечивающие движение поездов, несмотря на опасность военного времени.

Последними пассажирами VIP-вагони были президент Латвии Эгилс Левитс, президент Польши Анджей Дуда, президент Эстонии Алар Карис, президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Канады Джастин Трюдо. Также путешествовали в Киев по Укрзализныце и госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин.

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