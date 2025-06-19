Об этом 24 Каналу рассказал журналист, блогер Роман Цимбалюк. По его словам, потенциальный визит Келлога в Беларусь, вероятно, не принесет никакого результата в контексте войны в Украине. Но там есть другие интересные цели.

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Почему Келлог может поехать в Беларусь

Как отметил Цимбалюк, уже на протяжении многих лет Беларусь помогает российской армии. При этом они перестали предоставлять свою территорию для атак по Украине. Поэтому вполне вероятно, что Келлог захочет "замерить температуру" в Беларуси в контексте войны в Украине.

Не стоит забывать, что в ближайшее время там запланированы российско-белорусские учения, которые пройдут возле границ со странами Балтии. Такой визит может стать попыткой хорошо объяснить Лукашенко, почему не стоит идти на провокации со странами НАТО.

Некоторые считают, что Россия может в ходе учений потестировать НАТО. Там могут отправить несколько беспилотников. Будут рассказывать, что "они не наши". Якобы "Орлан" или "Шахед" можно купить в любом "военторге" и так далее. Я так предполагаю Келлог вполне может за это говорить,

– подчеркнул Цимбалюк.

Напомним, ранее Трамп несколько раз давал Путину "две недели" на четкие шаги по прекращению войны. Российский диктатор ничего не сделал. Трамп не пошел на жесткие шаги против России.