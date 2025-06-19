Про це 24 Каналу розповів журналіст, блогер Роман Цимбалюк. За його словами, потенційний візит Келлога до Білорусі, ймовірно, не принесе жодного результату в контексті війни в Україні. Але там є інші цікаві цілі.

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Чому Келлог може поїхати до Білорусі

Як наголосив Цимбалюк, вже упродовж багатьох років Білорусь допомагає російській армії. При цьому вони перестали надавати свою територію для атак по Україні. Тому цілком ймовірно, що Келлог захоче "заміряти температуру" у Білорусі в контексті війни в Україні.

Не варто забувати, що найближчим часом там заплановані російсько-білоруські навчання, які пройдуть біля кордонів з країнами Балтії. Такий візит може стати спробою добре пояснити Лукашенку, чому не варто йти на провокації з країнами НАТО.

Дехто вважає, що Росія може в ході навчань потестувати НАТО. Там можуть відправити кілька безпілотників. Будуть розповідати, що "вони не наші". Нібито "Орлан" чи "Шахед" можна купити в будь-якому "воєнторгу" і так далі. Я так припускаю Келлог цілком може за це говорити,

– підкреслив Цимбалюк.

Нагадаємо, раніше Трамп кілька разів давав Путіну "два тижні" на чіткі кроки щодо припинення війни. Російський диктатор нічого не зробив. Трамп не пішов на жорсткі кроки проти Росії.