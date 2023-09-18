Такой подарок Ким Чен Ину по прощанию сделал местный губернатор Олег Кожемяко. Речь об одном бронежилете и шести дронах, произведенных в России для войны против Украины.

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"Программа" визита диктатора

Во время пребывания в Приморье северокорейский диктатор посетил аэродром Кневичи во Владивостоке, фрегат Маршал Шапошников, сходил на балет Спящая красавица и встретился со студентами из КНДР в Дальневосточном университете.

Напоследок его отвели на шоу морских млекопитающих в местном океанариуме.

Главное о визите Ким Чен Ина в Россию

Ким Чен Ын прибыл в Россию бронепоездом 13 сентября. Во Владивостоке он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и пожелал ему "победы" в войне.

Диктатор КНДР встретился и с министром обороны страны-агрессора Сергеем Шойгу, тот повез его на аэродром Кневичи. Издание Reuters пишет, что там Киму показали ракеты Кинжал, которыми Россия атакует Украину.

Заметьте, визит Ким Чен Инна в Россию состоялся на фоне распространения информации западными СМИ о готовности КНДР передать России оружие и боеприпасы для войны против Украины. В Кремле, конечно, утверждают, что Россия не подписывала военные соглашения с КНДР.