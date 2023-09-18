Такий подарунок Кім Чен Ину на прощання зробив місцевий губернатор Олег Кожемяко. Мова про один бронежилет і шість дронів, вироблених у Росії для війни проти України.
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"Програма" візиту диктатора
Під час перебування у Примор'ї північнокорейський диктатор відвідав аеродром Кневічі у Владивостоці, фрегат Маршал Шапошніков, сходив на балет Спляча красуня та зустрівся зі студентами з КНДР у Далекосхідному університеті.
Наостанок його відвели на шоу морських ссавців у місцевому океанаріумі.
Головне про візит Кім Чен Ина в Росію
Кім Чен Ин прибув в Росію бронепоїздом 13 вересня. У Владивостоці він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і побажав йому "перемоги" у війні.
Диктатор КНДР зустрівся і з міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу, той повіз його на аеродром Кневичі. Видання Reuters пише, що там Кіму показали ракети Кинджал, якими Росія атакує Україну.