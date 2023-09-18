Такий подарунок Кім Чен Ину на прощання зробив місцевий губернатор Олег Кожемяко. Мова про один бронежилет і шість дронів, вироблених у Росії для війни проти України.

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"Програма" візиту диктатора

Під час перебування у Примор'ї північнокорейський диктатор відвідав аеродром Кневічі у Владивостоці, фрегат Маршал Шапошніков, сходив на балет Спляча красуня та зустрівся зі студентами з КНДР у Далекосхідному університеті.

Наостанок його відвели на шоу морських ссавців у місцевому океанаріумі.

Головне про візит Кім Чен Ина в Росію

Кім Чен Ин прибув в Росію бронепоїздом 13 вересня. У Владивостоці він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і побажав йому "перемоги" у війні.

Диктатор КНДР зустрівся і з міністром оборони країни-агресора Сергієм Шойгу, той повіз його на аеродром Кневичі. Видання Reuters пише, що там Кіму показали ракети Кинджал, якими Росія атакує Україну.

Зауважте, візит Кім Чен Ина до Росії відбувся на тлі поширення інформації західними ЗМІ про готовність КНДР передати Росії зброю та боєприпаси для війни проти України. У Кремлі, звісно ж, переконують, що Росія не підписувала військових угод із КНДР.