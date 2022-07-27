В МИД отреагировали на поездки бельгийского министра в оккупированный Крым

Глава МИД Бельгии Аджа Лябиб в 2021 году посещала оккупированный Крым и говорила, что была в россии. Украинские дипломаты уже регулируют вопросы с бельгийской стороной.

Несмотря на то, что российские оккупанты аннексировали Крым, ни одна цивилизованная страна не признала полуостров их территорией. Чего не скажешь о некоторых европейцах, которым даже удается получать высокие политические должности.

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Диалог с Бельгией о поездке Аджи Лябиб в Крым

МИД Украины уже ведет диалог с бельгийскими коллегами по поводу визита Аджи Лябиб в Крым в 2021 году. Об этом спикер МИД Олег Николенко сообщил в комментарии 24 канала.

Он подчеркнул, что въезд на территорию оккупированного Крыма возможен только из материковой части Украины. Въезд на полуостров по другим направлениям является незаконным.

В законе нет исключений для иностранных граждан, они должны соблюдать наше законодательство. Что касается Бельгии, она не признает аннексию Крыма россиянами и поддерживает восстановление суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

МИД Украины ведет диалог с бельгийской стороной по этому вопросу по дипломатическим каналам для установления всех обстоятельств поездки и принятия решений по дальнейшим двусторонним контактам,

– сообщил Николенко.

Сама Лябиб уже заявляла, что поддерживает борьбу Украины с российскими оккупантами. Дипломаты уже ведут работу по принятию следующего пакета санкций, а также предоставлению Украине военной и финансовой помощи.

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