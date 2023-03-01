Путин хочет использовать Лукашенко для уклонения от санкций Запада, – ISW

Александр Лукашенко накануне прибыл в Китай. Предполагается, что там белорусский диктатор может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций.

Аналитики процитировали издание Deutsche Welle, которое писало, что в поездке Лукашенко подпишет пакет соглашений о развитии совместных проектов, торгово-экономическом, инвестиционном, гуманитарном сотрудничестве и политическом сотрудничестве с Китаем.

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Ранее диктатор заявлял, что оборонная промышленность Беларуси может производить оружие, поскольку у страны есть доступ к:

микроэлектроники,

оптики и комплектующих, импортируемых из других стран.

Представители украинской разведки сообщили о помощи Лукашенко Путину в вооруженной агрессии против Украины. По данным специалистов, во время визита в Китай Лукашенко говорил о том, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта с Украиной и прекращению войны.

В то же время, Лукашенко обвинил Запад и США в том, что они заставили украинских чиновников отказаться от переговоров с Россией. Детали этих обвинений пока не разглашаются.

Путин и Лукашенко, вероятно, воспользуются публикацией Китаем "мирного плана" из 12 пунктов, чтобы возобновить существующую российскую информационную операцию, которую Кремль применил в декабре 2022 года,

– подчеркнули в Институте изучения войны.

Аналитики объяснили, что эта информационная кампания имела целью побудить западных официальных лиц предложить превентивные уступки и заставить Украину вести переговоры на российских условиях и, вероятно, способствовала задержке предоставления западными танков и другого оборудования, необходимого для продолжения украинских механизированных контрнаступлений.

"Кремль может возобновить переговорную информационную операцию, чтобы снизить эффективность будущих украинских контрнаступлений путем задержки оказания необходимой западной помощи и стремиться получить уступки потенциальным дальнейшим неудачам в Украине", – говорится в отчете.

Также аналитики говорят, что визит Лукашенко может способствовать китайско-российским схемам уклонения от санкций во время своего официального визита в Пекин.

Санкции против России: главное

Из-за войны в Украине на Россию наложили ряд санкций со стороны стран-партнеров и международных организаций. Еще в 2014 году США и Европейский Союз ввели экономические санкции против России, в частности, запрет на импорт продуктов из России и запрет на вывоз в Россию технологий и оборудования, которое может быть использовано для военных целей.

В 2022 году США и Европейский Союз продлили и ужесточили санкции из-за агрессии России против Украины. В частности, США ввели новые ограничения на импорт российских продуктов, а Европейский Союз запретил некоторые виды экономической деятельности в Россию, такие как инвестирование в оккупированные территории Крыма и Севастополя. Также были введены ограничения на выдачу виз и финансовые операции с российскими компаниями, связанные с военно-промышленным комплексом.