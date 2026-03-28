Со спецзаданием от Путина: зачем на самом деле Лукашенко ездил в КНДР

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в КНДР. В частности, здесь может быть политический месседж от кремлевского диктатора Владимира Путина.

Путин попросил Лукашенко возложить цветы к монументу в Пхеньяне в знак благодарности за помощь КНДР в так называемой "сво". Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко отметил 24 Каналу, что белорусский диктатор с большим венком, а его сын – с маленьким букетом.

"В какой-то степени Лукашенко показывает неуважение к своему "хозяину", к Путину. Прежде всего он сделал это не сам, а поручил Коле. Также стоит огромный венок в рост Лукашенко, а какой-то куцый букет дали. То есть хитрый месседж: "Это не я, а Коля". С другой стороны, можно читать, что Николай готов выполнять поручения в интересах России. То есть здесь тоже есть игра", – предположил он.

Зачем Лукашенко визит в КНДР?

Павел Латушко считает, что этой поездкой Лукашенко хочет доказать белорусам свою легитимность. Ведь в целом он ездит только в Россию. Поэтому ему важно показать, что он важен во внешней политике. Хотя известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является изгоем.

Он прекрасно спрогнозировал, что его поездка в Пхеньян вызовет интерес. Все напишут, что Лукашенко поехал к Ким Чен Ыну. Неважно, что это критично для него, негативный имидж. Важно, что о нем напишут. Он использовал этот момент,

– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.

Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном: что известно?