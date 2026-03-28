Со спецзаданием от Путина: зачем на самом деле Лукашенко ездил в КНДР
- Павел Латушко предположил, что Александр Лукашенко посетил КНДР по инициативе Владимира Путина, чтобы возложить цветы в знак благодарности за помощь в "сво".
- Также, по его мнению, визит имел целью повысить легитимность Лукашенко и показать его важность во внешней политике.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко совершил визит в КНДР. В частности, здесь может быть политический месседж от кремлевского диктатора Владимира Путина.
Путин попросил Лукашенко возложить цветы к монументу в Пхеньяне в знак благодарности за помощь КНДР в так называемой "сво". Заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси Павел Латушко отметил 24 Каналу, что белорусский диктатор с большим венком, а его сын – с маленьким букетом.
Читайте также Трамп хочет пригласить Лукашенко в Белый дом, – FT
"В какой-то степени Лукашенко показывает неуважение к своему "хозяину", к Путину. Прежде всего он сделал это не сам, а поручил Коле. Также стоит огромный венок в рост Лукашенко, а какой-то куцый букет дали. То есть хитрый месседж: "Это не я, а Коля". С другой стороны, можно читать, что Николай готов выполнять поручения в интересах России. То есть здесь тоже есть игра", – предположил он.
Зачем Лукашенко визит в КНДР?
Павел Латушко считает, что этой поездкой Лукашенко хочет доказать белорусам свою легитимность. Ведь в целом он ездит только в Россию. Поэтому ему важно показать, что он важен во внешней политике. Хотя известно, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын является изгоем.
Он прекрасно спрогнозировал, что его поездка в Пхеньян вызовет интерес. Все напишут, что Лукашенко поехал к Ким Чен Ыну. Неважно, что это критично для него, негативный имидж. Важно, что о нем напишут. Он использовал этот момент,
– сказал заместитель руководителя Переходного Кабинета Беларуси.
Лукашенко встретился с Ким Чен Ыном: что известно?
Александр Лукашенко посетил КНДР. Его встречали с цветами на красной дорожке, а дети махали флагами двух стран. Далее самопровозглашенный белорусский лидер отправился к Кимсусанскому дворцу Солнца. Его сопровождал 21 мотоцикл. Там он отдал дань уважения лидерам КНДР Ким Эр Сену и Ким Чен Иру.
Также Лукашенко обменялся подарками с Ким Чен Ыном. Белорусский диктатор подарил северокорейскому коллеге винтовку и зефир, а также другие вещи. В то же время Лукашенко получил вазу со своим портретом, выполненную из ракушек и украшенную гербом Беларуси, саблю и золотую монету.
Во время встречи Лукашенко и Ким Чен Ын активно хвалили политический курс друг друга и заявляли о "перспективном будущем" своих стран. Также они посетили концерт, на котором певцы КНДР исполняли белорусские хиты. Впоследствии Лукашенко отправился обратно в Беларусь.