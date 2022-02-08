Важнейшие новости Украины и мира за сегодня 8 февраля:
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Визит Макрона
Источник: 24 канал
Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля приехал в Киев. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Важно, что это первый визит французского лидера в Украину за 24 года.
О чем договорились
Стороны подтвердили, что и дальше будут сотрудничать. Франция должна предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита для стабильной экономики. Кроме того, Париж предоставит:
- 130 локомотивов компании Alstom стоимостью 900 миллионов евро;
- 370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.
Также страны подписали соглашение о сотрудничестве между "Укрборонпромом" и французской стороной. Зеленский назвал переговоры содержательными и результативными. Он даже перешел с Макроном на "ты".
Брифинг президентов Зеленского и Макрона:
Новые услуги в действии – "Смартфоны для всех"
Источник: 24 канал
В приложении "Дия" представили ряд новых услуг. Наиболее интересной стала программа Smartphone, которую анонсировал Зеленский.
Он заявил, что украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный и современный смартфон, а вместе с ним – льготный тариф. Правда, марка смартфонов и сроки запуска программы пока не известны. По словам Зеленского, программа стартует весной.
Зеленский анонсировал смартфоны для людей 60+, смотрите видео:
Старт народовластия
Также президент анонсировал старт цифрового народовластия. Первый опрос уже появился в "Дие". Украинцев спросили, какая услуга в приложении для них самая полезная. Среди вариантов ответа есть:
- смена места регистрации,
- справка о несудимости,
- надлежащий пользователь,
- опрос.
Собственно, об этих новых услугах тоже рассказали на презентации.
Красную зону расширяют
Источник: телеграм Олега Немчинова
Красная зона карантина в Украине расширяется. С 11 февраля туда попадут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области. В этих регионах превышены показатели, которые позволяют ужесточать ограничения.
Ранее "покраснели" Ровненская и Ивано-Франковская области.
Что запрещено в красной зоне
- работа заведений общественного питания. Можно лишь работать навынос или на доставку.
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное. Также непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- деятельность учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;
- проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.