Важнейшие новости Украины и мира за сегодня 8 февраля:

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Визит Макрона

Источник: 24 канал

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля приехал в Киев. Он встретился с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Важно, что это первый визит французского лидера в Украину за 24 года.

О чем договорились

Стороны подтвердили, что и дальше будут сотрудничать. Франция должна предоставить Украине 1,2 млрд евро кредита для стабильной экономики. Кроме того, Париж предоставит:

130 локомотивов компании Alstom стоимостью 900 миллионов евро;

370 единиц пожарной техники Desautel на 300 миллионов евро.

Также страны подписали соглашение о сотрудничестве между "Укрборонпромом" и французской стороной. Зеленский назвал переговоры содержательными и результативными. Он даже перешел с Макроном на "ты".

Обратите внимание! В преддверии Макрон встречался в Москве с российским президентом Владимиром Путиным. Политики говорили 6 часов. Поднимали темы ситуации вокруг Украины и "гарантий безопасности", которые требует Россия.

Брифинг президентов Зеленского и Макрона:

Новые услуги в действии – "Смартфоны для всех"

Источник: 24 канал

В приложении "Дия" представили ряд новых услуг. Наиболее интересной стала программа Smartphone, которую анонсировал Зеленский.

Он заявил, что украинцы старше 60 лет получат от государства бесплатный и современный смартфон, а вместе с ним – льготный тариф. Правда, марка смартфонов и сроки запуска программы пока не известны. По словам Зеленского, программа стартует весной.

Зеленский анонсировал смартфоны для людей 60+, смотрите видео:

Старт народовластия

Также президент анонсировал старт цифрового народовластия. Первый опрос уже появился в "Дие". Украинцев спросили, какая услуга в приложении для них самая полезная. Среди вариантов ответа есть:

смена места регистрации,

справка о несудимости,

надлежащий пользователь,

опрос.

Собственно, об этих новых услугах тоже рассказали на презентации.

Красную зону расширяют

Источник: телеграм Олега Немчинова

Красная зона карантина в Украине расширяется. С 11 февраля туда попадут Закарпатская, Луганская и Хмельницкая области. В этих регионах превышены показатели, которые позволяют ужесточать ограничения.

Ранее "покраснели" Ровненская и Ивано-Франковская области.

Что запрещено в красной зоне

работа заведений общественного питания. Можно лишь работать навынос или на доставку.

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и тому подобное. Также непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

деятельность учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Важно! Эти ограничения не действуют, если 100% сотрудников и посетителей заведений полностью иммунизированы или имеют отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.