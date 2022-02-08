Президент Франції Еммануель Макрон приїхав в Україну. У Дії презентували нові послуги. Володимир Зеленський анонсував безкоштовні смартфони для пенсіонерів. До червоної зони потрапили ще 3 області. "Слузі" Сергію Кузьміних знову не обрали запобіжний захід. Такими були головні новини 8 лютого.
Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого приїхав до Києва. Він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Важливо, що це перший візит французького лідера до України за 24 роки.
Про що домовились
Сторони підтвердили, що й надалі співпрацюватимуть. Франція має дати Україні 1,2 мільярда євро кредиту для стабільної економіки. Крім того, Париж надасть:
130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро;
370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.
Також країни підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною. Зеленський назвав перемовини змістовними та результативними. Він навіть перейшов з Макроном на "ти".
До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона:
Нові послуги в дії – "Смартфони для всіх"
Джерело: 24 канал
У додатку Дія презентували низку нових послуг. Найцікавішою стала програма єСмартфон, яку анонсував Зеленський.
Він заявив, що українці, старші 60 років, отримають від держави безплатний та сучасний смартфон, а разом з ним – пільговий тариф. Щоправда, марка смартфонів та терміни запуску програми поки невідомі. За словами Зеленського, програма стартує навесні.
Зеленський анонсував смартфони для людей 60+, дивіться відео:
Старт народовладдя
Також президент анонсував старт цифрового народовладдя. Перше опитування вже з'явилося в Дії. Українців запитали, яка послуга у застосунку є для них найкориснішою. Серед варіантів відповіді є:
зміна місця реєстрації,
довідка про несудимість,
належний користувач,
опитування.
Власне, про ці нові послуги теж розповіли на презентації.