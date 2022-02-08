Найважливіші новини України та світу за сьогодні 8 лютого:

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Візит Макрона

Джерело: 24 канал

Президент Франції Еммануель Макрон 8 лютого приїхав до Києва. Він зустрівся з українським колегою Володимиром Зеленським. Важливо, що це перший візит французького лідера до України за 24 роки.

Про що домовились

Сторони підтвердили, що й надалі співпрацюватимуть. Франція має дати Україні 1,2 мільярда євро кредиту для стабільної економіки. Крім того, Париж надасть:

130 локомотивів компанії Alstom вартістю 900 мільйонів євро;

370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

Також країни підписали угоду про співпрацю між Укроборонпромом та французькою стороною. Зеленський назвав перемовини змістовними та результативними. Він навіть перейшов з Макроном на "ти".

Зверніть увагу! Напередодні Макрон зустрічався у Москві з російським президентом Володимиром Путіним. Політики говорили аж 6 годин. Піднімали теми ситуації навколо України та "гарантій безпеки", яких вимагає Росія.

До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона:

Нові послуги в дії – "Смартфони для всіх"

Джерело: 24 канал

У додатку Дія презентували низку нових послуг. Найцікавішою стала програма єСмартфон, яку анонсував Зеленський.

Він заявив, що українці, старші 60 років, отримають від держави безплатний та сучасний смартфон, а разом з ним – пільговий тариф. Щоправда, марка смартфонів та терміни запуску програми поки невідомі. За словами Зеленського, програма стартує навесні.

Зеленський анонсував смартфони для людей 60+, дивіться відео:

Старт народовладдя

Також президент анонсував старт цифрового народовладдя. Перше опитування вже з'явилося в Дії. Українців запитали, яка послуга у застосунку є для них найкориснішою. Серед варіантів відповіді є:

зміна місця реєстрації,

довідка про несудимість,

належний користувач,

опитування.

Власне, про ці нові послуги теж розповіли на презентації.

Червону зону розширюють

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Червона зона карантину в Україні розширюється. З 11 лютого туди потраплять Закарпатська, Луганська та Хмельницька області. У цих регіонах перевищені показники, які дозволяють посилювати обмеження.