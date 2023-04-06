Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что подводить окончательные итоги визита еще рано.

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Москве точно будет неприятно

По его словам, встречу Макрона и Си нельзя назвать безрезультатной, поскольку удалось договориться о телефонном звонке лидера Китая украинскому президенту. Этот звонок много значит не только для Украины, но и для России.

"Этот разговор мог бы сильно поспособствовать поднятию ставок. Также это будет означать попытку повлиять на позицию друг друга. Ну и самое важное – Москве точно будет неприятно. В России могут опасаться того, что Зеленский произведет слишком хорошее впечатление на Си Цзиньпина. Правда, это точно не значит, что Пекин начнет убеждать Москву остановить войну. Не думаю, что Си приедет в Киев, а вот визит в противоположном направлении был бы целесообразным", – заявил Фейгин.

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Пекину не выгодно становиться на сторону противников Москвы

Фейгин отметил, что подводить окончательные итоги визита Макрона и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Китай еще рано. Он не считает, что целью визита была попытка убедить Китай встать на сторону противников Москвы, ведь Пекину это точно не выгодно.

"Не потому, что Китай не готов помогать Украине остановить войну, а потому, что Китаю не выгодно "мочить" Москву и становиться в ряд с ее противниками. Цель Китая использовать ситуацию в свою пользу. Они ведь прямо сказали, что в войне так же "виновны США и НАТО". Интересно, как это они виноваты, если они целый год до начала войны пытались убедить Путина не врываться в Украину", – отметил российский правозащитник.

Также он отметил, что публично Китай придерживается своей позиции по нераспространению ядерного оружия на территории других государств. Это, прежде всего, выгодно Пекину.

Если неядерная Беларусь получит ядерное оружие от России, то где гарантия, что завтра ядерное оружие не дадут Тайваню, или Японии, или Южной Корее. Это существенно изменит баланс сил в Азиатском регионе. Поэтому Китай не заинтересован допускать ситуацию, в которой может оказаться среди аутсайдеров.

– добавил Фейгин.

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