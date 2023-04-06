Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що підбивати остаточні підсумки візиту ще рано.

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Москві точно буде неприємно

За його словами, зустріч Макрона та Сі не можна назвати безрезультатною, адже вдалось домовитись про телефонний дзвінок лідера Китаю українському президенту. Цей дзвінок багато значитиме не лише для України, а й для Росії.

"Ця розмова могла б сильно посприяти підняттю ставок. Також це означатиме спробу повпливати на позицію один одного. Ну і найважливіше – Москві точно буде неприємно. В Росії можуть остерігатись того, що Зеленський справить занадто хороше враження на Сі Цзіньпіна. Щоправда, це точно не означає, що Пекін почне переконувати Москву зупинити війну. Не думаю, що Сі приїде до Києва, а ось візит у протилежному напрямку був би доцільним", – заявив Фейгін.

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Пекіну не вигідно ставати на бік противників Москви

Фейгін зазначив, що підбивати остаточні підсумки візиту Макрона та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн в Китай ще рано. Він не вважає, що ціллю візиту була спроба переконати Китай стати на бік противників Москви, адже Пекіну це точно не вигідно.

"Не тому, що Китай не готовий допомагати Україні зупинити війну, а тому, що Китаю не вигідно "мочити" Москву і ставати в ряд з її противниками. Ціль Китаю використати ситуацію на свою користь. Вони ж прямо сказали, що у війні так само "винні США і НАТО". Цікаво, як це вони винні, якщо вони цілий рік до початку війни намагались переконати Путіна не вдиратися в Україну", – зауважив російський правозахисник.

Також він зазначив, що публічно Китай дотримується своєї позиції щодо нерозповсюдження ядерної зброї на території інших держав. Це насамперед вигідно Пекіну.

Якщо неядерна Білорусь отримає ядерну зброю від Росії, то де гарантія, що завтра ядерну зброю не дадуть Тайваню, або ж Японії, чи Південній Кореї. Це суттєво змінить баланс сил в Азійському регіоні. Тому Китай не зацікавлений допускати ситуації, в якій може опинитись серед аутсайдерів,

– додав Фейгін.

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