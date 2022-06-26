Визит Макрона и Шольца в Киев: о чем говорили за закрытыми дверями

Руководители трех крупнейших европейских стран – Франции, Германии и Италии, к которым присоединился еще румынский президент, это одновременно и вожди стран, пытающихся до последнего сохранить какие-либо возможности для завершения этой войны через диалог с РФ. Далее читайте в эксклюзиве для сайта 24 канала.

К примеру, Италия на этот счет выдвинула целый мирный план. Некоторые находятся в постоянном контакте с Путиным, как это делает президент Макрон.

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Переговоры с европейцами

Это те страны, которые оказывают нам помощь не в таких объемах и не столь быстрыми темпами, как нам хотелось бы. Таким образом, предпочитая сохранить пространство для дипломатического маневра.

В конце концов это именно те игроки, с которыми могут обсуждаться любые варианты завершения или приостановления конфликта. Это тоже нужно иметь в виду. И, конечно, такие вещи обсуждаются за закрытыми дверями. Однако это все вполне возможно.

С европейцами могли говорить о завершении войны / Коллаж сайта 24 канала

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Поездка Макрона в Киевскую область

Президент Макрон ясно сказал, что увиденное там (населенные пункты после оккупации – 24 канал) его поразило. Эти слова звучат несколько странно, учитывая, что кадры тех событий сейчас уже находятся в открытом доступе в интернете и на ТВ.

Мировая пресса также не обошла вниманием эти российские преступления. Очевидно, Макрону нужно было все это увидеть своими глазами, чтобы окончательно поверить.

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Для того такие визиты и проходят, чтобы люди сами во всем убедились вживую. После такого позиция визитеров свойственно меняться со значительной долей вероятности.