Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. По его мнению, Китай мог бы поддержать Россию в войне против Украины только в начале вторжения, впрочем, уже не сейчас.

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Позиции лидеров

Гарри Каспаров подчеркнул, что в настоящее время Си Цзиньпин никакой поддержки главе России Владимиру Путину не дает. Потому фактически китайский лидер может отказываться исключительно от обещаний диктатору.

По его мнению, президент Франции Эммануэль Макрон тоже оказался в довольно неопределенной ситуации.

Тоже ищет себе уже не торговую оппозицию, а политическую, потому что сейчас Франция оказалась на задворках международной политики,

– подчеркнул оппозиционер.

Кроме того, есть Америка, которая доминирует в западном альянсе. К тому же, она играет ключевую роль в поставке оружия для Украины.

"Кроме того, сформировался блок на Востоке, который не на прямую, но, по крайней мере, косвенно поддерживают Великобританию", – отметил Каспаров.

Нельзя обойти и Германию, буквально захватившую инициативу по военной помощи Украине.

И где здесь Франция? Как-то она оказалась не по делам и Макрона это категорически не устраивает. Он представил себя новым Шарлем де Голлем, который будет объединять Европу, сейчас выходит, что он на втором плане,

– метко подметил оппозиционный политик.

По его словам, Макрон во время визита в Китай пытался заявить о роли Франции в этом международном процессе.

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Решится ли Китай

Гарри Каспаров сообщил, что никто не исключает, что у Макрона и Си Цзиньпина были какие-то конкретные разговоры.

Понятно, что Си Цзиньпину нужны гарантии, что Европа не будет слишком надоедать ему,

– добавил он.

По его мнению, в любом разговоре Си Цзиньпин пытается определить, какая судьба ждет Китай, если он решится решать вопросы Тайваня.

"Понятно, что он будет разговаривать с американцами, но и французами тоже не помешает. Каждый выбирает себе какую-то позицию", – рассказал он.

Оппозиционер отметил, что на ход войны России против Украины Китай все же не имеет серьезного влияния.

Ждать от Си Цзиньпина того, что он примет конкретно какую-то сторону в этой войне, не приходится. Это могло произойти, если бы Путин добился успеха в начале,

– убежден он.

По его словам, сейчас Си Цзиньпин объективно оценивает, что стратегически война проиграна. Скорее всего, Китай сейчас больше думает о том, какую выгоду извлечь из того, что Россия терпит крах после поражения.

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