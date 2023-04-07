Это для Китая открывает достаточно выгодную ситуацию, в которой он может рассчитывать на определенные дивиденды. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен.

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Политтехнолог считает, что сегодня, безусловно, у Китая больше рычагов влияния на Россию, однако вопрос стоит в том, что захочет Китай.

Мы прекрасно понимаем, что альтруистов там нет, и Китай захочет что-то существенное и ощутимое. Начиная от дополнительных европейских рынков и заканчивая решением вопроса по Тайваню,

– добавил спикер.

"Окно возможностей" для Китая

Тизенгаузен предположил, что в Европе есть, что предложить Китаю. К тому же, сейчас Макрон этой поездкой решает и собственный вопрос, ведь претендует на лидерство в Европейском Союзе.

Заявления Китая о недопустимости дальнейшей эскалации, обстрелах гражданских городов и использовании ядерного оружия – это, безусловно, хороший знак.

Однако, давайте скажем прямо, у Китая нет прямой заинтересованности в том, чтобы война в Украине прекратилась. Пока Россия находится в крайне тяжелом, в частности, подсанкционном положении, пока европейские лидеры готовы устраивать паломничество в Пекин и предлагать что-то – это "окно возможностей для" лидера Китая,

– резюмировал Тизенгаузен.

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