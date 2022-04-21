Украину посетил Президент Европейского совета Шарль Мишель. Он не только пообщался с президентом Владимиром Зеленским, но и посетил освобожденную от оккупантов Бородянку.

Читайте также Азов готов выехать из Мариуполя, приказ россиян убить пленных: основное за 56 день войны

Итоги 56-го дня войны

Кроме того, 56-й день противостояния Украины российским захватчикам запомнился другим. Например:

Опубликованным в сети видео попадания в жилой дом в Харькове.

Жутким видео из Мариуполя. Города, который продолжает быть нашей болью и гордостью. На ролике показали, чем теперь он живет.

А еще саперы в Киевской области обезвредили российскую авиабомбу.

Бойцы Национальной гвардии показали, как уничтожают вражеский БМП.

Кроме того, удалось запечатлеть эффективную работу наших расчетов ПТРК "Стугна-П".

Каким был 56-й день войны России против Украины, смотрите видеодайджест:

К теме – Вечернее обращение Зеленского за 20 апреля: смотрите видео