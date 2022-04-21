До України завітав Президент Європейської ради Шарль Мішель. Він не лише поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським, а й відвідав звільнену від окупантів Бородянку.

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Підсумки 56-го дня війни

Крім того, 56-й день протистояння України російським загарбникам запам'ятався іншим. Наприклад:

Опублікованим у мережі відео влучання у житловий будинок у Харкові.

Моторошним відео з Маріуполя. Міста, яке продовжує бути нашим болем і гордістю. На ролику показали, чим тепер воно живе.

А ще сапери на Київщині знешкодили російську авіабомбу.

Бійці Національної гвардії України показали, як знищують ворожий БМП.

Крім того, вдалося зафільмувати ефективну роботу наших розрахунків ПТРК "Стугна-П".

Яким був 56-й день війни Росії проти України, дивіться відеодайджест:

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