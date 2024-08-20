Об этом отметила в эфире 24 Канала вице-президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины" Евгения Федотова, отметив, что Индия также хочет быть в роли посредника между Россией и Украиной и передавать месседжи от Путина Зеленскому и наоборот.

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Индия осторожна в высказываниях о войне

Федотова напомнила, что от украинской стороны регулярно звучали приглашения в адрес Моди приехать в Киев, увидеть все, что сейчас происходит, собственными глазами, чтобы наконец Индия признала Россию агрессором. До сих пор этого не произошло, потому что МИД Индии очень осторожно высказывается в отношении России. А иногда даже сохраняет информационную тишину, когда надо прокомментировать определенные вопросы.

Эксперт отметила, что в медиа есть мнения, что это США намекнули на то, что если Моди заявляет о себе как о медиаторе, человеке, который может общаться с обеими сторонами, то надо с соответствующим визитом посетить и Украину. Ведь в России Моди уже побывал (в июле 2024 года).

Однако Индия не рассматривает Украину как приоритетного и стратегического партнера на ближайшие годы. Частично нам повезло, что Украина расположена в восточной части Европы, потому что Польша, как рынок значительного вооружения, интересует Индию гораздо больше. Поэтому будет такое удачное сочетание визитов,

– объяснила Федотова.

Индия заинтересована в прекращении огня между Украиной и Россией

Федотова отметила, что разница в позиции Китая и Индии относительно войны между Россией и Украиной есть. По ее словам, Китай – это та страна, которой вообще невыгодно, чтобы в этой войне победила Украина. А Индия смотрит на реальное положение вещей.

Она также напомнила, что у Украины и Индии есть своя история партнерства, эти страны сотрудничали не только в оборонном секторе, а также в аграрном. Поэтому Моди хочет не только укрепить свои оборонные способности, а еще и думает как прокормить самое большое население планеты.

Индии важно прекращение огня, а также снятие определенных санкций с России, то есть Индия пытается учесть интересы с обеих сторон. Но для украинцев это неприемлемая позиция. Индия называет свою политику плюрализмом, то есть и с одними, и с другими, но в центре – индийский интерес,

– отметила Федотова.