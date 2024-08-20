Про це зазначила в етері 24 Каналу віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України" Євгенія Федотова, зауваживши, що Індія також хоче бути в ролі посередника між Росією й Україною й передавати меседжі від Путіна Зеленському і навпаки.

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Індія обережна у висловлюваннях щодо війни

Федотова нагадала, що від української сторони регулярно лунали запрошення на адресу Моді приїхати в Київ, побачити все, що нині відбувається, на власні очі, щоб нарешті Індія визнала Росію агресором. Досі цього не сталося, бо МЗС Індії дуже обережно висловлюється щодо Росії. А подекуди навіть зберігає інформаційну тишу, коли треба прокоментувати певні питання.

Експертка зазначила, що в медіа є думки, що це США натякнули на те, що якщо Моді заявляє про себе як про медіатора, людину, яка може спілкуватися з обома сторонами, то треба з відповідним візитом відвідати й Україну. Адже в Росії Моді вже побував (в липні 2024 року).

Однак Індія не розглядає Україну як пріоритетного й стратегічного партнера на найближчі роки. Частково нам пощастило, що Україна розташована у східній частині Європи, тому що Польща, як ринок значного озброєння, цікавить Індію набагато більше. Тому буде таке вдале поєднання візитів,

– пояснила Федотова.

Індія зацікавлена в припиненні вогню між Україною й Росією

Федотова наголосила, що різниця в позиції Китаю й Індії стосовно війни між Росією й Україною є. З її слів, Китай – це та країна, якій взагалі невигідно, щоб в цій війні перемогла Україна. А Індія дивиться на реальний стан речей.

Вона також нагадала, що в України та Індії є своя історія партнерства, ці країни співпрацювали не тільки в оборонному секторі, а також в аграрному. Тому Моді хоче не лише зміцнити свої оборонні спроможності, а ще й думає як прогодувати найбільше населення планети.

Індії важливе припинення вогню, а також зняття певних санкцій з Росії, тобто Індія намагається врахувати інтереси з обох боків. Але для українців це неприйнятна позиція. Індія називає свою політику плюралізмом, тобто і з одними, і з іншими, але в центрі – індійський інтерес,

– зауважила Федотова.