Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Індія "керує долею" російської нафти, яка переробляється та експортується далі. Демократи США ж ніяк не реагують на цей візит через власні інтереси.

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Особливості візиту Моді до Путіна

За словами Тизенгаузена, Росія демонстративно здійснила удар по дитячому медзакладу зранку, коли було вже світло, щоб було видно результати, які мали б виглядати максимально загрозливо. Моді ця подія не зупинила і він приїхав до Путіна, щоб розв'язати власні проблеми та просити дешеву нафту.

Важко йому дались треті вибори, зараз дешева нафта є запорукою лояльності електорату,

– зауважив політтехнолог.

Однак Тизенгаузен розповів, що справа навіть не в самому прем'єрі Індії. Санкції діють на російську нафту, але не на нафтопродукти, які виробляють з переробленої російської нафти. Тобто Індія стала ключовою країною, куди постачається російська нафта, яка або переробляється на індійських або спільних НПЗ, або експортується далі.

Зокрема, навіть деякі європейські країни закуповують паливо вже з переробленої російської нафти,

– зауважив політтехнолог.

Саме тому, за його словами, Путін начебто зробив "добрий жест", оголосивши, що "громадяни Індії, яких обманом заманили на війну, повернуться до завершення терміну контракту". Однак насправді ж російські рекрутери обманювали індійців, обіцяючи високі зарплати.

Розказували, що в Росії хороший заробіток, ще у виші допоможуть вступити. Заманювали в Росію, а потім відправляли на війну,

– пояснив Тизенгаузен.

Крім цього всього, Росія зблизилась з Китаєм, який є стратегічним опонентом Індії. Моді має на меті запропонувати Путіну щось краще, ніж Сі Цзіньпін.

Диктатори грають не за правилами

За словами політтехнолога, найбільшою бідою сучасної демократії є те, що диктатори можуть грати без правил, яких так дотримується сама демократія.

Скільки не вводи санкцій, є Індія та Китай, які підтримують та зберігають позитивну динаміку російської економіки. А Байден переживає, що якщо агресивно почати боротись з російським тіньовим флотом або бити по російській нафті, це вплине на світові ринки, що йому напередодні виборів не потрібно,

– додав Тизенгаузен.