1 серпня уряд Індії повідомив, що наразі вісім громадян Індії були вбиті під час служби в російській армії. Ця цифра удвічі більше за ту, яку офіційно назвали у міністерстві закордонних справ.

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Моді просив Путіна "демобілізувати" індійців

МЗС досі визнало загибель лише чотирьох громадян Індії. Зазначається, що більшість індійців були набрані як допоміжний персонал, наприклад кухарі, і супроводжували свої підрозділи на фронт.

Державний міністр закордонних справ Кірті Вардхан Сінгх заявив, що кількість громадян Індії, завербованих у збройні сили Росії, невідома. Повідомляється, що 63 індійці подали прохання про дострокове звільнення.

Під час візиту до Москви прем’єр-міністр Нарендра Моді підняв питання вербування індійських громадян на зустрічі із Путіним. Російський диктатор начебто запевнив, що усі індійці будуть достроково звільнені з армії.

МЗС країни закликало всіх громадян "виявляти належну обережність під час пошуку можливостей працевлаштування в Росії" і "триматися подалі від цього конфлікту".