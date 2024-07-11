"Играет на руку Путину": послы ЕС резко раскритиковали "мирные" поездки Орбана, – Europa Press

На встрече в Брюсселе 10 июля постоянные представители стран-членов ЕС резко раскритиковали поездки Виктора Орбана в Россию и Китай. Правительству Венгрии вынесли выговор за то, что премьер нанес ущерб единству Евросоюза и нарушил договоры.

Напряженная встреча длилась более двух часов. Послы дали понять представителям Венгрии, что они не доверяют объяснениям Будапешта и видят в действиях Орбана нарушение правил. Об этом журналистам сообщили различные дипломатические источники.

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Послы ЕС резко раскритиковали Орбана

Только одна делегация – Словакии уклонилась от выступления. Тогда как другие послы выразили свой гнев по поводу серии поездок Орбана.

Представитель Венгрии утверждал, что во время поездок Орбан якобы не представлял позицию Евросоюза, а правила ЕС якобы "не регламентируют", как лидер должен предупреждать о своих зарубежных командировках другие государства-члены.

Впрочем, встреча не завершилась принятием решений. По данным СМИ, на ней не обсуждали конкретных ответных мер. Речь не шла о сокращении шестимесячного венгерского председательства в Совете ЕС.

Однако, несколько стран-членов уже рассматривают возможность бойкотировать неформальные встречи на уровне министров, которые Венгрия запланировала провести у себя.

Их действия не служат ни ЕС, ни миру. Они играют на руку Путину и его военному проекту,

– заявил один из европейских дипломатов после встречи послов.

Также он назвал результат дебатов "желтой картой правительству Венгрии".

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МИД подчеркнул, что Орбан поехал в Москву без согласования или координации с Украиной. Подчеркнули, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым, призвали все государства неуклонно его придерживаться.