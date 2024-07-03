Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что отношения нашего государства с Венгрией непростые и не всегда приветливые. В этих условиях, украинская позиция, по его мнению, правильная, ведь она настроена на конструктивный диалог и нормальные взаимоотношения с этой страной.

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Визит Орбана в Украину

Александр Мусиенко отметил, что встреча президента Украины с премьер-министром Венгрии имеет целью создать стабильный мир в Европе. Приезд Орбана важен и символичен.

"Венгрия начинает председательство в Совете ЕС, Орбан едет в Украину, несмотря на реакцию в Москве. Это не просто визит вежливости", – подчеркнул он.

Руководитель Центра военно-правовых исследований считает, что приезд премьер-министра Венгрии в Киев не входит в интересы России. Владимир Путин никогда не согласился бы с таким решением.

Этот визит можно воспринимать как пощечину Путину,

– сказал он.

Положительные результаты встречи

Александр Мусиенко назвал положительные результаты встречи Орбана и Зеленского. Он отметил, что прежде всего – этот визит состоялся впервые за долгое время. Второе – украинская и венгерская стороны нашли общее мнение относительно того, как можно развивать конструктивный диалог. Третье – Владимир Зеленский поднял вопрос об украиноязычных школах в Венгрии.

Орбан сказал, что в его стране таких учебных заведений откроют сколько нужно. Надеюсь, что это будет выполнено, ведь все прошлые годы звучал вопрос об открытии только венгроязычных школ,

– подчеркнул руководитель Центра военно-правовых исследований.

Разногласия Украины и Венгрии

Орбан во время визита в Киев высказался относительно мирных инициатив для урегулирования ситуации в Украине. Он заявил, что наше государство должно предложить перемирие и прекратить огонь и таким образом двигаться к поиску мира.

Мы (Украина – 24 Канал) имеем опыт, что Россия не придерживается никаких договоренностей. Орбан рассматривает возможность, что Турция или Венгрия может быть посредником в переговорах между Россией и Украиной,

– предположил Мусиенко.

По его словам, роль посредника это не всегда роль партнера. Лидер такой страны должен иметь возможность общаться с президентом Зеленским и российским диктатором Путиным.

Страна-агрессор, вероятно, для ведения переговоров с Украиной может искать государство, с которым там налажена коммуникация. Например, президентом такой страны является Реджеп Тайип Эрдоган.

"Не так много желающих встретиться с Путиным и говорить о чем-то. Так же не со всеми готов встретиться он. Венгрия, Турция или Саудовская Аравия могут стать странами-посредниками между Украиной и Россией, – высказался он.