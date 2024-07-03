Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що відносини нашої держави з Угорщиною непрості й не завжди привітні. За цих умов, українська позиція, на його думку, правильна, адже вона налаштована на конструктивний діалог та нормальні взаємовідносини із цією країною.

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Візит Орбана в Україну

Олександр Мусієнко зауважив, що зустріч президента України із прем'єр-міністром Угорщини має на меті створити стабільний мир в Європі. Приїзд Орбана важливий та символічний.

"Угорщина починає головування у Раді ЄС, Орбан їде в Україну, попри реакцію у Москві. Це не просто візит ввічливості", – наголосив він.

Керівник Центру військово-правових досліджень вважає, що приїзд прем'єр-міністра Угорщини до Києва не входить в інтереси Росії. Владімір Путін ніколи не погодився б із таким рішенням.

Цей візит можна сприймати як ляпас Путіну,

– сказав він.

Позитивні результати зустрічі

Олександр Мусієнко назвав позитивні результати зустрічі Орбана та Зеленського. Він зазначив, що найперше – цей візит відбувся вперше за тривалий час. Друге – українська та угорська сторони знайшли спільну думку щодо того, як можна розвивати конструктивний діалог. Третє – Володимир Зеленський порушив питання щодо україномовних шкіл в Угорщині.

Орбан сказав, що у його країні таких навчальних закладів відкриють скільки потрібно. Сподіваюсь, що це буде виконано, адже всі минулі роки звучало питання про відкриття лише угорськомовних шкіл,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Розбіжності України та Угорщини

Орбан під час візиту до Києва висловився щодо мирних ініціатив для врегулювання ситуації в Україні. Він заявив, що наша держава має запропонувати перемир'я та припинити вогонь і таким чином рухатися до пошуку миру.

Ми (Україна – 24 Канал) маємо досвід, що Росія не дотримується жодних домовленостей. Орбан розглядає можливість, що Туреччина чи Угорщина може бути посередником у перемовинах між Росією та Україною,

– припустив Мусієнко.

За його словами, роль посередника це не завжди роль партнера. Лідер такої країни має мати змогу спілкуватися із президентом Зеленським та російським диктатором Путіним.

Країна-агресорка, ймовірно, для ведення перемовин з Україною може шукати державу, з якою там налагоджена комунікація. Наприклад, президентом такої країни є Реджеп Тайїп Ердоган.

"Не так багато є охочих зустрітись із Путіним та говорити про щось. Так само не з усіма готовий зустрітись він. Угорщина, Туреччина чи Саудівська Аравія можуть стати країнами-посередниками між Україною та Росією, – висловився він.