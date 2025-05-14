Может ли Папа Лев XIV приехать в Украину: что говорят в Ватикане

12 мая президент Зеленский провел телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Он пригласил понтифика посетить Украину.

Однако, Святой Престол считает, что об этом говорить еще рано. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La Repubblica.

Смотрите также "Оружие должно замолчать": Папа Лев XIV готов стать посредником между Украиной и Россией

Ответит ли Папа на приглашение Зеленского

О том, что ехать новому понтифику в Украину еще рано, заявил государственный секретарь Святого Престола Пьетро Паролин.

Он считает, что пока Лев XIV не сможет ответить на приглашение президента Зеленского.

Нет, это преждевременно, было приглашение от президента Зеленского, теперь Папа будет думать, что делать... Я не думаю, что он скажет ни "да", ни "нет" на этом этапе,

– сказал Паролин.

К слову, во время совместного разговора Владимир Зеленский и новый Папа обсудили достижение мира в Украине и возвращение из России депортированных украинских детей. Личная встреча, возможно, состоится после поездки украинского президента в Турцию.