В Ватикане говорят, что Папа Римский может приехать в Украину еще летом

Уже не раз появлялись заявления о том, что Папа Римский Франциск намерен посетить Украину. Сейчас в Ватикане говорят, что это может произойти еще летом.

Папа Римский может приехать в Украину еще летом

Франциск может нанести визит в августе. Об этом сказал секретарь по делам отношений Ватикана с государствами и международными организациями Пол Ричард Галлагер.

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Папа очень убежден в том, что, если сможет совершить визит, это может принести положительные результаты. Он сказал, что поедет в Украину, и всегда выражал готовность посетить москву и встретиться с российскими властями,

– заявил он.

Дипломат Ватикана добавил, что приготовление поездки в Киев начнется после визита в Канаду и не исключено, что Папа Франциск поедет в Украину уже в августе, но "многое зависит от результатов поездки в Канаду". По словам Галлагера, путешествие в Канаду "достаточно тяжелое".

Что касается контактов с москвой и возможного путешествия туда, архиепископ Галлагер сказал, что их контакты с россией в этот период носят институциональный характер через Апостольскую нунцию в москве и через русского посла при Святом Престоле. Помимо этого нет больших прямых или личных контактов.

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