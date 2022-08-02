Когда никто не спрашивал: россии померещился "конец гегемонии США" после визита Пелоси на Тайвань

В кремле никак не смогли удержаться от комментариев по поводу визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Там традиционно начали обвинять Вашингтон в "провокациях"

Соответствующее заявление сделало мид страны-оккупанта. Без цинизма не обошлось.

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Что говорят в кремле

Хотя никто и не обращался к кремлю за комментарием, там решили заявить, что визит Нэнси Пелоси на Тайвань является якобы провокацией, поэтому россия – страна-террорист, которая ежедневно обстреливает украинские города и села и убивает украинцев – решила посоветовать Вашингтону "воздержаться от таких действий и признать утрату своей гегемонии".

Также кремль цинично заговорил о международной безопасности, забыв, что ее подрывает именно россия, в частности, с 24 февраля – дня полномасштабного вторжения в Украину.

Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии,

– цинично заявили в российском миде.

Очевидно, кремль решил оправдывать военную агрессию, которая назревает в Юго-Восточной Азии, так же как оправдывал собственную – якобы во всем "виноваты США". Это доказывает и то, что российские СМИ публикуют мнения "экспертов", которые проводят параллели между Китаем и россией и говорят о том, что "Вашингтон якобы провоцирует к агрессии".

Первый заместитель председателя комитета совета федерации по международным делам владимир джабаров пошел еще дальше и решил заговорить о помощи Китаю в случае войны с Тайванем. Любопытно, что джабаров говорит о помощи Пекину в то время, когда россия и ее армия испытывают серьезные проблемы и терпит поражения на отдельных участках фронта. Сомнительно, что Китаю нужна военная помощь россии, а еще сомнительнее, что россия может ее оказать.

Китай начал военные учения

После того как Нэнси Пэлоси прибыла в Тайвань, Китай анонсировал новые военные учения в регионе. Накануне это были военные действия в Тайваньском заливе, однако теперь Пекин решил фактически оцепить Тайвань. Китай в течение 3 дней планирует проводить военные учения в 6 морских районах вокруг острова, закрывая там морское и воздушное пространство.

Гостелеканалы Китая уже показали кадры с учениями, а китайский журналист Ху Сидзинь фактически заговорил о прямом вторжении – комментируя учения, он сказал, что их цель – "возвращение" Тайваня, хотя он и никогда не был под контролем коммунистических властей Китая.

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