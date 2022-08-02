Відповідну заяву зробило мзс країни-окупанта. Без цинізму не обійшлося.

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Що кажуть у кремлі

Хоч ніхто і не звертався до кремля за коментарем, там вирішили заявити, що візит Ненсі Пелосі на Тайвань є нібито провокацією, тому росія – країна-терорист, яка щодня обстрілює українські міста й села та вбиває українців – вирішила порадити Вашингтону "утриматися від таких дій та визнати втрату своєї гегемонії".

Також кремль цинічно заговорив про міжнародну безпеку, забувши, що її підриває саме росія, зокрема з 24 лютого – дня повномасштабного вторгнення в Україну.

Закликаємо Вашингтон утриматися від дій, що підривають регіональну стабільність та міжнародну безпеку, та визнати нову геополітичну реальність, в якій вже немає місця для американської гегемонії,

– цинічно заявили в російському мзс.

Вочевидь кремль вирішив виправдовувати військову агресію, яка назріває у Південно-східній Азії, так само як виправдовував власну – нібито у всьому "винні США". Це доводить і те, що російські ЗМІ публікують думки "експертів", які проводять паралелі між Китаєм та росією й говорять про те, що нібито "Вашингтон провокує до агресії".

Перший заступник голови комітету ради федерації з міжнародних справ владімір джабаров пішов іще далі й вирішив заговорити про допомогу Китаю у випадку війни з Тайванем. Цікаво, що джабаров говорить про допомогу Пекіну в той час, коли росія і її армія мають серйозні проблеми і зазнають поразки на окремих ділянках фронту. Сумнівно, що Китаю потрібна військова допомога росії, а ще сумнівніше, що росія може її надати.

Китай почав військові навчання

Після того, як Ненсі Пелосі прибула до Тайваню, Китай анонсував нові військові навчання у регіоні. Напередодні це були військові дії у Тайванській затоці, однак тепер Пекін вирішив фактично оточити Тайвань. Китай протягом 3 днів планує проводити військові навчання у 6 морських районах навколо острова, закриваючи там морський та повітряний простір.

Держтелеканали Китаю вже показали кадри з навчаннями, а китайський журналіст Ху Сідзінь фактично заговорив про пряме вторгнення – коментуючи навчання він сказав, що їхня мета – "повернення" Тайваню, хоч він і ніколи не був під контролем комуністичної влади Китаю.

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