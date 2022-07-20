путин выстраивает в мире новую ось зла: кто с ним попал в круг изгнанников

путин поехал в Иран. Там он получил благословение и одобрение войны с Украиной от аятоллы али хаменеи.

Клуб мировых изгоев

Ничего удивительного – изгнанники потому и изгнанники, потому что никому, кроме таких же прокаженных, как они сами, больше не нужны.

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Друг другу они могут лгать, например, о том, что пуйло "отвело" войска от Киева в виде жеста доброй воли и ради переговоров. О том, что рашистской армии ввалили п*здюлей он, конечно ничего не скажет.



путин приехал на поклон в Тегеран, чтобы клянчить оружие / Фото из телеграм-канала "Лачен пишет"

Они будут пыжиться на США и цивилизованный мир. У**аны типа едроса исаева будут грезить о том, что россия становится лидером "свободного мира". Изгнанники такие изгнанники... Ось зла снова дает о себе знать.

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