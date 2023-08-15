Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель аналитического центра "Башня" Валерий Клочок. Он добавил, что президент Реджеп Эрдоган действует от себя, исключительно ради своих интересов и с Западом этот вопрос не обсуждал.

Смотрите также Для Путина главное его безопасность: встретится ли российский диктатор с Эрдоганом

Мечта не сбудется

Вероятность визита Путина в Турцию очень высока, несмотря на то, что его анонсировали только турецкие СМИ. Официальный анонс этого визита не будут делать до последнего.

Представим себе, что Путин приезжает в Турцию с официальным визитом, а его Эрдоган арестовал или убил. Но мы должны осознавать, что этого не произойдет,

– сказал Клочок.

Такая мечта не осуществится по ряду причин. Ведь если кремлевский диктатор летит, это значит, что ему обеспечат гарантии безопасности и целостности жизни. Вряд ли Эрдоган делал бы такие заявления, если бы не мог обеспечить "бункерному" безопасность.

Вместе с тем Госдеп США сделал заявление о том, что Путина не арестуют, пока он будет в статусе президента. По словам Клочка, это заявление следует расценивать как рефлексию на действия Эрдогана, ведь прямо запретить они не могут.

Почему Путин собрался в Турцию: смотрите видео

Классика дипломатии

Цели визита абсолютно ясны и, очевидно, для попавшего в серьезную экономическую опалу Путина такие контакты полезны и важны.

Я не вижу оснований им не встречаться, у них есть общие интересы, несмотря на то, что у них было много публичных скандалов. Например, Эрдоган отпустил азовцев,

– отметил руководитель аналитического центра "Башня".

Турция не направлена на то, чтобы прекращалась война России против Украины. Эрдоган помогает стране-агрессору зарабатывать деньги, вести войну и терпит российскую агрессию в Украине.

"Эрдоган банально спекулирует, а Россия отвечает. Это и подрыв элеватора в Турции, атака на турецкое судно. Ставки поднимаются между этими двумя странами и это совершенно очевидно, что они сделаны накануне их официальной встречи. Классика дипломатии, не больше", – добавил Клочок. .

Визит Путина в Турцию: коротко