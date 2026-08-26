Тайный визит главы ЦРУ в Москву: Песков заявил о "контактах спецслужб"

Директор ЦРУ Джон Ретклифф совершил незапланированный визит в Москву. Поездка состоялась на фоне активизации ударов на большие расстояния между Россией и Украиной и обострения противостояния вокруг Ирана.

Как сообщает издание The Washington Post со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, визит американского высокопоставленного чиновника связан с взаимодействием между силовыми ведомствами.

Что говорят о визите в России?

"Это контакты между спецслужбами", – отметил пресс-секретарь российского диктатора и отказался предоставлять какие-либо другие подробности.

Российским пропагандистам из ТАСС Песков заявил, что контакты главы ЦРУ с Владимиром Путиным во время его пребывания в России не планировались.

Ранее Песков говорил, что Кремль не знает о американском военном самолете, прибывшем в московский аэропорт Внуково. Тогда он утверждал, что российская сторона не планирует встречаться с представителями администрации США на этой неделе.

Поездка совпала с обострением конфликта на Ближнем Востоке, где Москва предоставляет Тегерану разведданные о расположении военных объектов США. В ответ Министерство финансов США начало масштабную кампанию санкционного и дипломатического давления на иранскую экономику.

Аналитики предупреждают, что российский президент Владимир Путин может прибегнуть к военным провокациям против стран Балтии или других членов НАТО. Между тем Украина и Россия активизировали взаимные удары на большие расстояния по энергетической инфраструктуре и военным целям.

Напомним, предыдущий известный визит главы ЦРУ в столицу России состоялся в ноябре 2021 года. Тогда директор ведомства Уильям Бернс предостерег Кремль от нападения на Украину, однако через несколько недель Москва начала полномасштабное вторжение.