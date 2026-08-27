"Об Украине тоже говорили": Буданов высказался по поводу тем визита Ретклиффа в Москву

На днях директор ЦРУ США совершил незапланированный визит в Москву. Среди тем переговоров между американцами и россиянами была и Украина.

Однако эта тема не была основной. Об этом заявил глава ОП Кирилл Буданов в комментарии для "Новости.Live".

Что сказал глава ОП о визите директора ЦРУ в Россию?

По словам генерала, война в Украине была одной из тем обсуждения во время визита, однако не основной. В то же время Буданов призвал не спешить с выводами относительно истинной цели поездки и дождаться официальных заявлений.

Он также призвал сдержанно относиться к предположениям о том, что визит мог быть связан с предупреждением Владимира Путина о возможных действиях России против стран НАТО.

Следует отметить, что глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин подтвердил встречу с директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Он назвал переговоры частью "рутинной" работы спецслужб и отметил, что стороны обсудили вопросы, относящиеся к их компетенции.

Ранее Дональд Трамп подобным образом заявлял, что поездка Ретклиффа в Россию была частью "рутинной процедуры".

Какие предположения по поводу цели визита Рэтклиффа делали в медиа?

Основной целью встреч в Москве, по данным источников ряда западных СМИ, было предупредить Кремль о недопустимости эскалации против стран Балтии – Эстонии, Латвии и Литвы. В США обеспокоены возможными военными, кибератаками и другими гибридными действиями России против союзников. Американская сторона также отметила принцип коллективной обороны НАТО.

В то же время, директор ЦРУ Джон Ретклифф, по данным WSJ, не встречался с Владимиром Путиным, а провел переговоры с представителями российских спецслужб. Отдельно обсуждалось военно-техническое сотрудничество России и Ирана. США призвали Москву прекратить передачу Тегерану оружия и оборонным технологиям.