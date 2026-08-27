Проте ця тема не була основною. Про це заявив очільник ОП Кирило Буданов у коментарі для Новини.Live.

Що сказав керівник ОП щодо візиту директора ЦРУ до Росії?

За словами генерала, війна в Україні була однією з тем обговорення під час візиту, однак не основною. Водночас Буданов закликав не поспішати з висновками щодо справжньої мети поїздки та дочекатися офіційних заяв.

Він також закликав стримано ставитися до припущень, що візит міг бути пов'язаний із попередженням Володимира Путіна щодо можливих дій Росії проти країн НАТО.

Слід зауважити, що голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін підтвердив зустріч із директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Він назвав переговори частиною "рутинної" роботи спецслужб і зазначив, що сторони обговорили питання, які належать до їхньої компетенції.

Раніше Дональд Трамп у подібний спосіб заявляв, що поїздка Реткліффа до Росії була частиною "рутинної процедури".

Які припущення щодо мети візиту Реткліффа робили в медіа?

Основною метою зустрічей у Москві, за даними джерел низки західних ЗМІ, було попередити Кремль про неприпустимість ескалації проти країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви. У США занепокоєні можливими військовими, кібератаками та іншими гібридними діями Росії проти союзників. Американська сторона також наголосила на принципі колективної оборони НАТО.

Водночас директор ЦРУ Джон Реткліфф, за даними WSJ, не зустрічався з Володимиром Путіним, а провів переговори з представниками російських спецслужб. Окремо обговорювалося військово-технічне співробітництво Росії та Ірану. США закликали Москву припинити передачу Тегерану зброї й оборонних технологій.