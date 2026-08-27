Про це повідомляє Politico з посиланням на обізнані джерела. Подібну версію висунуло також видання The Telegraph.

Яка причина поїздки Реткліффа до Москви?

Зауважимо, що неафішована поїздка очільника американської спецслужби до російської столиці відбулася 25 серпня. За даними трекінгу польотів, військовий літак C-17 з американською делегацією вилетів до Москви з території Латвії.

Основною метою зустрічей у Москві стало пряме застереження російській стороні утриматися від будь-яких ескалаційних дій проти Естонії, Латвії та Литви. Занепокоєння у Вашингтоні викликали нещодавні погрози Кремля на адресу членів Альянсу, які підтримують Україну в умовах затяжної війни.

У матеріалі The Telegraph зазначається, що серед потенційних сценаріїв розглядають локальне наземне вторгнення, зокрема в одну з країн Балтії, або масштабні кібератаки на держави Східної Європи.

За даними джерел, американська сторона наголосила на непорушності принципу колективної оборони. Водночас США прагнуть упередити диверсії та гібридні атаки, якими Росія намагається дестабілізувати союзників у Європі.

Вимоги щодо припинення підтримки Ірану

Під час перемовин директор ЦРУ також порушив питання військово-технічного партнерства між Москвою та Тегераном. США вимагають від Кремля припинити передачу зброї та оборонних технологій, які Іран використовує проти американських об'єктів на Близькому Сході.

Джон Реткліфф закликав російських посадовців утриматися від різкої реакції у разі розширення американських санкцій проти країн, які зберігають економічні зв'язки з іранським режимом.

Слід додати, що це перший відомий візит керівника ЦРУ до Москви за адміністрації Дональда Трампа. Як повідомлялося раніше, наприкінці 2021 року тогочасний очільник спецслужби Білл Бернс також здійснював поїздку до Росії, аби застерегти Володимира Путіна від повномасштабного вторгнення в Україну.

До речі, під час неанонсованого візиту американських високопосадовців у Кремлі з'явилося кілька засекречених указів Володимира Путіна. Як пише The Moscow Times, 25 серпня на російському порталі правової інформації оприлюднили укази №608, 609 і 610, тоді як документи №605, 606 і 607 не опублікували. Це може свідчити про їхній таємний характер.

А напередодні Путін також підписав указ №604, який дозволяє передавати під "тимчасове управління" підприємства, власників яких Кремль звинувачує в неналежному захисті об'єктів від атак безпілотників.