Як повідомляє The Moscow Times, на російському порталі правової інформації 25 серпня з'явилися укази Путіна під номерами 608, 609 і 610. Водночас зміст документів з номерами 605, 606 і 607 взагалі не був оприлюднений, що вказує на їхній таємний характер.

Рішення Кремля на тлі візиту глави ЦРУ

Два останні документи, зміст яких відомий, стосуються зміни російського посла в Іраку, а ще один змінює склад комісій у справах інвалідів та ветеранів.

Перед таємними розпорядженнями диктатор підписав указ номер 604. Він надав російській владі право передавати під "тимчасове управління" об'єкти та підприємства, власники яких, на думку Кремля, не забезпечили належного захисту від атак безпілотників.

У той самий день до Москви з першим візитом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. За даними кремлівських кореспондентів, російський президент навіть скасував один із раніше запланованих заходів задля зустрічі з керівником американської спецслужби.

Тематика цих переговорів офіційно не розголошується. The Wall Street Journal зазначав, що Реткліфф міг передати Путіну застереження від розвідки США щодо можливої хвилі мобілізації в Росії та потенційних провокацій проти НАТО.

Натомість британське видання iPaper пов'язує цей візит із можливим підготовчим етапом до обміну ув'язненими.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що метою візиту американців стали "контакти між спецслужбами". Також він додав, що зустріч глави ЦРУ з Путіним у Росії не планувались.