Немецкие политики раскритиковали Шредера за празднование дня рождения Путина в Москве

Немецкие и европейские политики подвергли резкой критике бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его визит в Москву на день рождения Владимира Путина. Депутаты называют эту поездку предательством европейских интересов и возмущаются его работой на российские компании.

По данным немецкого издания Die Welt, волну возмущения среди парламентариев вызвала информация о том, что политик находился в российской столице 7 октября и посетил один из гипермаркетов сети Globus.

Как отреагировали в Германии на визит Шредера в Москву?

Вице-президент Бундестага Катрин Геринг-Экардт охарактеризовала этот визит как очередное пренебрежение принципами демократического мира.

Позор для Германии. Предательство Европы. Медвежья услуга миру. Но, к сожалению, я уже и не ожидала от него ничего другого,

– заявила депутат от партии "Союз 90/Зеленые".

Председатель комитета по вопросам обороны Европейского парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала экс-канцлера "самым наглым пенсионером Германии". Она обратила внимание на то, что политик систематически пропускает заседания следственных комиссий под предлогом выгорания.

Слишком болен для следственных комиссий (очень серьезное выгорание), но сил хватает на хорошо оплачиваемые должности в России и на празднование дня рождения дома у военного преступника Путина. Непревзойденный позор,

– отметила Штрак-Циммерманн.

Депутат Европарламента от партии ХДС Деннис Радтке также выразил возмущение происходящим в российской столице.

Чудесное исцеление "а-ля Распутин" в случае с Герхардом Шредером,

– подчеркнул Радтке, добавив, что политик оказался "достаточно здоровым для Москвы, Путина и свежей партии рублей".

Напомним, согласно сообщению из Кремля, Владимир Путин встретил свой 74-й день рождения в компании бывшего немецкого чиновника. Накануне поездки экс-канцлер получил должность в российском филиале сети Globus, что также вызвало критику со стороны немецких экономистов.

Герхард Шредер возглавлял правительство Германии с 1998 по 2005 год и на протяжении многих лет сотрудничал с российскими энергетическими гигантами. Даже после начала полномасштабного вторжения он отказался дистанцироваться от Кремля, а в начале 2026 года публично призвал возобновить энергетическое сотрудничество с Россией.

Как ранее сообщал 24 Канал, Путин пытался продвинуть Шредера в качестве посредника для урегулирования войны, однако Украина и европейские государства категорически отвергли это предложение.